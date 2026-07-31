Люди не могут попасть в больницу: отмена катеров осложнила жизнь обитателям Балткосы

Отмена катеров на Балткосе серьёзно осложнила жизнь жителям полуострова. Таким мнением поделилась жительница Балткосы, директор местного музея «Старый Люнет» Валерия Надымова в эфире программы «Дом Советов» в пятницу, 31 июля.
«Люди не могут вовремя попасть в больницу, — объясняет Надымова. — Особенно это критично для детей, пожилых. Паром ходит нечасто, с утра, если надо попасть на приём на “большой земле”, надо отправляться самым ранним рейсом, а потом где-то ждать. И потом ещё два часа ждать возвращения домой — это сложно. Мы ограничены водным транспортом, и не можем сесть на авто и поехать».
По словам Валерии, многие жители Балткосы имеют свои катера и в критических и важных ситуациях они выручали. А сейчас на это введён запрет. Но есть и другая проблема.
«В тур сезон, в связи с перегруженностью паром ходит без расписания фактически. Подходишь к переправе — он уже ушёл [потому что набрал максимальное количество пассажиров]. На самом пароме очень некомфортно в давке, среди огромного количества машин», — поделилась Надымова.
Попасть на Балтийскую косу из Балтийска и обратно теперь возможно только с помощью паромной переправы. Катера через канал больше не курсируют из соображений безопасности.