Люди не могут попасть в больницу: отмена катеров осложнила жизнь обитателям Балткосы

«Люди не могут вовремя попасть в больницу, — объясняет Надымова. — Особенно это критично для детей, пожилых. Паром ходит нечасто, с утра, если надо попасть на приём на “большой земле”, надо отправляться самым ранним рейсом, а потом где-то ждать. И потом ещё два часа ждать возвращения домой — это сложно. Мы ограничены водным транспортом, и не можем сесть на авто и поехать».