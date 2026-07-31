В Калининградской области производство шоколада за год выросло в 4,4 раза

Производство шоколада и других содержащих какао продуктов в Калининградской области в 2025 году заметно выросло после нескольких лет снижения. Об этом в пятницу, 31 июля, сообщает Калининградстат.
По данным ведомства, предприятия региона выпустили 2,2 тыс. тонн шоколада и пищевых продуктов с содержанием какао в упакованном виде. Годом ранее объём производства составлял всего 0,5 тыс. тонн. Таким образом, за год выпуск увеличился в 4,4 раза.
При этом даже после роста показатели остаются ниже значений середины прошлого десятилетия. Наибольший объём производства за десять лет был зафиксирован в 2017 году — 5,5 тыс. тонн.
В дальнейшем выпуск шоколада в регионе постепенно сокращался. В 2018 году — до 0,9 тыс. тонн, в 2022 году — до 0,7 тыс. тонн. В 2024 году производство достигло минимального за десятилетие значения.
Рынок восстановился.
Динамика производства в регионе не совпадает с динамикой потребления. Несмотря на снижение выпуска отдельных видов продукции, жители Калининградской области продолжали увеличивать расходы на кондитерские изделия.
В 2025 году розничные продажи этой продукции достигли 13 млрд рублей, что почти в 2,7 раза больше, чем десять лет назад. В 2016 году объём продаж составлял 4,765 млрд рублей.
Наиболее заметный рост пришёлся на последние годы. В 2022 году жители региона потратили на сладости 7,4 млрд рублей, в 2023 году — 8,5 млрд рублей, а в 2024 году — уже 9,56 млрд рублей.
В сопоставимых ценах продажи также в целом росли. В 2025 году показатель увеличился на 7% по сравнению с предыдущим годом. Самый заметный прирост за десятилетие был отмечен в 2023 году — 9,7%.
Единственным периодом снижения стал 2020 год, когда на фоне пандемийных ограничений продажи кондитерских изделий уменьшились на 4,4% в сопоставимых ценах.
Сколько стоит?
В июне 2026 года килограмм шоколада в Калининградской области стоил в среднем 1 507 рублей. Это заметно ниже показателей самых дорогих регионов страны.
Максимальные цены на шоколад были зафиксированы на Дальнем Востоке и в северных регионах. В Чукотском автономном округе килограмм стоил 2 687,87 рубля. На Сахалине и в Магаданской области цена превышала 2,6 тыс. рублей за килограмм.
Самый доступный шоколад в июне продавался в Ингушетии — около 1 058 рублей за килограмм, а также в Волгоградской области — 1 240 рублей.
Таким образом, цена шоколада в Калининградской области была примерно на 1,1 тыс. рублей ниже максимального российского уровня и почти на 450 рублей выше минимального.
Какао дороже шоколада.
Стоимость какао в Калининградской области оказалась выше, чем шоколада. В июне 2026 года килограмм этого продукта стоил 1 656 рублей.
Для сравнения, самые высокие цены на какао были зафиксированы на Сахалине — 2 114 рублей за килограмм, в Чукотском автономном округе — около 1 990 рублей и на Камчатке — 1 929 рублей.
Минимальные цены отмечались в Ингушетии — около 798 рублей за килограмм, и в Чувашии — 966 рублей.
Российские производители в 2025 году отправили за рубеж 224 тыс. тонн шоколада.