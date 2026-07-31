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Проект Донецкого краеведческого музея стал победителем грантового конкурса

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Донецкий краеведческий музей стал победителем конкурса «Красота внутри. Краеведческие музеи России» и получил грант от благотворительного фонда «ВТБ-Страна». Заявка музея стала одной из лучших среди более 200 претендентов из 70 регионов страны.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Донецкий краеведческий музей стал победителем конкурса «Красота внутри. Краеведческие музеи России» и получил грант от благотворительного фонда «ВТБ-Страна». Заявка музея стала одной из лучших среди более 200 претендентов из 70 регионов страны.

Благодаря гранту музей сможет провести текущий ремонт музейного зала, превратив его в современное, динамичное, доступное культурное пространство и создать выставку «СВОи на защите Родины», посвященную событиям и непосредственным участникам Специальной военной операции.

Об этом сообщил ТГ-канал Минкульта ДНР.

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