Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сергей Судьин: «Россияне — народ крепкий и закаленный»

Внутренние кризисы обладают куда большим дезинтеграционным потенциалом, чем любые западные информационные кампании.

Внутренние кризисы, наподобие актуального бензинового, обладают куда большим дезинтеграционным потенциалом, чем любые западные информационные кампании. Об этом заявил доктор социологических наук, профессор, заведующий кафедрой общей социологии и социальной работы ННГУ им. Н. И. Лобачевского Сергей Судьин, комментируя перспективы и меры защиты населения в информационном противостоянии России и Запада.

Каким-то невнятным образом тема доминирования России во всех сферах функционирования (война, экономика, социальная сфера, международные отношения и т.д.) свелась к устойчивости граждан к информационным инсинуациям со стороны недружественных стран. Можно подумать, что вбросы «оттуда» являются едва ли не единственным фактором, ставящим под угрозу наше единство и консолидацию.

Будем честны: воздействие внутренних факторов на стабильность нашего развития оказывается куда более ощутимым, поскольку оно не ограничивается надоевшим сотрясанием воздуха, а ведет к конкретным проблемам каждодневного функционирования большинства россиян.

Ведь именно это имеет в виду Президент В. В. Путин, говоря о том, что нашу страну не победить извне: она может рухнуть лишь под тяжестью внутренних противоречий.

В своем недавнем выступлении зампред Совета Безопасности РФ Д. А. Медведев уже говорит о победе в СВО как о ключевом факторе сохранения единства России. Другими словами, устойчивость страны более не является объективной и атрибутивной характеристикой, а обрастает куда более серьезными условиями, чем просто наличие иммунитета к иностранному влиянию, проблем с которым в условиях ограничения доступа к западным платформам в общем-то и нет.

Внутренние кризисы, наподобие актуального бензинового, обладают куда большим дезинтеграционным потенциалом, чем любые западные информационные кампании. Вновь подчеркну, что руководство страны прекрасно понимает эти риски и ведет системную и последовательную работу по их устранению.

Снижение иммунитета россиян к информационному воздействию извне является, скорее, тревожным знаком, свидетельствующим о принципиальной потере интереса к новостной повестке как таковой независимо от источников формирования контента и происхождения ньюсмейкера. Социологические опросы однозначно фиксируют нарастающую усталость россиян от привычных инфоповодов, увязывая их не столько с успехами страны, сколько с нарушениями привычного ритма жизни.

Конечно же, на общем фоне решаемых задач эти проблемы не воспринимаются как критические: россияне — народ крепкий и закаленный, многое чего переживший и сдюживший. Но возврата в трудные времена никто не захочет: слишком много и красочно нам в последние годы о них рассказывали. Тем не менее, символическое превосходство России глубоко не символично: оно бесспорно и заключается в значительно большей консолидации по сравнению с тем же «коллективным Западом». Ведь интересы нашей страны россиянам в целом понятны, а мотивы наших оппонентов очень и очень различаются от страны к стране и от политической силы к политической силе.

Узнать больше по теме
Совет безопасности РФ: ключевой орган принятия стратегических решений
Совет безопасности РФ — один из важнейших государственных органов, который занимается вопросами национальной безопасности, обороны и стратегического планирования. В этом материале — подробная информация о том, как появился Совбез РФ, кто в него входит, какие задачи он выполняет и какое значение имеет для государства.
Читать дальше