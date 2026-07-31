Внутренние кризисы, наподобие актуального бензинового, обладают куда большим дезинтеграционным потенциалом, чем любые западные информационные кампании. Об этом заявил доктор социологических наук, профессор, заведующий кафедрой общей социологии и социальной работы ННГУ им. Н. И. Лобачевского Сергей Судьин, комментируя перспективы и меры защиты населения в информационном противостоянии России и Запада.
Каким-то невнятным образом тема доминирования России во всех сферах функционирования (война, экономика, социальная сфера, международные отношения и т.д.) свелась к устойчивости граждан к информационным инсинуациям со стороны недружественных стран. Можно подумать, что вбросы «оттуда» являются едва ли не единственным фактором, ставящим под угрозу наше единство и консолидацию.
Будем честны: воздействие внутренних факторов на стабильность нашего развития оказывается куда более ощутимым, поскольку оно не ограничивается надоевшим сотрясанием воздуха, а ведет к конкретным проблемам каждодневного функционирования большинства россиян.
Ведь именно это имеет в виду Президент В. В. Путин, говоря о том, что нашу страну не победить извне: она может рухнуть лишь под тяжестью внутренних противоречий.
В своем недавнем выступлении зампред Совета Безопасности РФ Д. А. Медведев уже говорит о победе в СВО как о ключевом факторе сохранения единства России. Другими словами, устойчивость страны более не является объективной и атрибутивной характеристикой, а обрастает куда более серьезными условиями, чем просто наличие иммунитета к иностранному влиянию, проблем с которым в условиях ограничения доступа к западным платформам в общем-то и нет.
Внутренние кризисы, наподобие актуального бензинового, обладают куда большим дезинтеграционным потенциалом, чем любые западные информационные кампании. Вновь подчеркну, что руководство страны прекрасно понимает эти риски и ведет системную и последовательную работу по их устранению.
Снижение иммунитета россиян к информационному воздействию извне является, скорее, тревожным знаком, свидетельствующим о принципиальной потере интереса к новостной повестке как таковой независимо от источников формирования контента и происхождения ньюсмейкера. Социологические опросы однозначно фиксируют нарастающую усталость россиян от привычных инфоповодов, увязывая их не столько с успехами страны, сколько с нарушениями привычного ритма жизни.
Конечно же, на общем фоне решаемых задач эти проблемы не воспринимаются как критические: россияне — народ крепкий и закаленный, многое чего переживший и сдюживший. Но возврата в трудные времена никто не захочет: слишком много и красочно нам в последние годы о них рассказывали. Тем не менее, символическое превосходство России глубоко не символично: оно бесспорно и заключается в значительно большей консолидации по сравнению с тем же «коллективным Западом». Ведь интересы нашей страны россиянам в целом понятны, а мотивы наших оппонентов очень и очень различаются от страны к стране и от политической силы к политической силе.