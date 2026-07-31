Сергей Судьин: «Россияне — народ крепкий и закаленный»

Конечно же, на общем фоне решаемых задач эти проблемы не воспринимаются как критические: россияне — народ крепкий и закаленный, многое чего переживший и сдюживший. Но возврата в трудные времена никто не захочет: слишком много и красочно нам в последние годы о них рассказывали. Тем не менее, символическое превосходство России глубоко не символично: оно бесспорно и заключается в значительно большей консолидации по сравнению с тем же «коллективным Западом». Ведь интересы нашей страны россиянам в целом понятны, а мотивы наших оппонентов очень и очень различаются от страны к стране и от политической силы к политической силе.