Содержание инфраструктуры рек обходится в 14,5 раза дешевле, чем автодорог

Один из ключевых приоритетов Концепции — строительство Багаевского и Городецкого гидроузлов. Строительство Багаевского гидроузла на Дону должно решить проблему недостаточной глубины для прохода крупнотоннажных судов. По завершении проекта она должна увеличиться до четырех метров на протяжении примерно 85 километров. Это позволит существенно нарастить грузоперевозки по воде в направлении Азово-Черноморского бассейна. В марте этого года ввели в эксплуатацию первый этап сооружения, к началу июля на нем было выполнено 1200 шлюзований судов транспортного флота и перевезено более 1,5 млн тонн грузов.