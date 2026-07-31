Более 90 жителей Дона получили звание «Почетный донор Ростовской области»

Все награжденные получают нагрудный знак и удостоверение. Также в год присвоения почетного звания им выплачивается единовременное пособие в размере прожиточного минимума для трудоспособного населения. Для сохранения права на получение такой меры поддержки донор должен продолжать безвозмездно сдавать кровь не менее трех раз или ее компоненты не менее семи раз в течение года.