Более 90 жителей Дона получили звание «Почетный донор Ростовской области»

Звания «Почетный донор Ростовской области» удостоен еще 91 житель Дона, сообщили в министерстве региональной политики. Развитие системы оказания медпомощи отвечает целям и задачам нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».
«За сухими цифрами статистики — спасенные матери, дети, бойцы, ветераны. Быть донором — значит каждый день выбирать жизнь другого человека. Я благодарен землякам, которые сделали этот выбор. Каждый, кто сдает кровь безвозмездно, не только получает заслуженное признание, но и становится сопричастным большому и важному делу», — сказал глава Ростовской области Юрий Слюсарь.
Все награжденные получают нагрудный знак и удостоверение. Также в год присвоения почетного звания им выплачивается единовременное пособие в размере прожиточного минимума для трудоспособного населения. Для сохранения права на получение такой меры поддержки донор должен продолжать безвозмездно сдавать кровь не менее трех раз или ее компоненты не менее семи раз в течение года.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.