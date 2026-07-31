Третий этап чемпионата НРИНГ Спринт Мастерс пройдет 9 августа на «Нижегородском кольце»

9 августа на автодроме «Нижегородское кольцо» пройдет третий этап чемпионата НРИНГ Спринт Мастерс, где участники продолжат борьбу за звание сильнейших пилотов сезона. Об этом сообщили в министерстве спорта Нижегородской области.
Серия соревнований по картингу НРИНГ Спринт Мастерс объединяет спортсменов в динамичном формате Sprint Race на одинаковых картах MIKS super sport мощностью 15 л.с. Пилоты соревнуются в пяти этапах чемпионата, демонстрируя скорость, точность управления и грамотную тактику на трассе.
В заездах важную роль играют обязательные пит-стопы, смены пилотов в командных гонках и система весового гандикапа, которые делают каждый этап непредсказуемым и насыщенным яркими моментами. Впереди участников ждут еще два этапа чемпионата, которые состоятся 23 августа и 27 сентября.
«Желаем участникам уверенных стартов, быстрых кругов и ярких побед! Вход для зрителей свободный», — отметили в минспорта.
Ранее сообщалось, что второй этап областного чемпионата по картингу пройдёт 9 августа на «Нижегородском кольце».
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