Третий этап чемпионата НРИНГ Спринт Мастерс пройдет 9 августа на «Нижегородском кольце»

В заездах важную роль играют обязательные пит-стопы, смены пилотов в командных гонках и система весового гандикапа, которые делают каждый этап непредсказуемым и насыщенным яркими моментами. Впереди участников ждут еще два этапа чемпионата, которые состоятся 23 августа и 27 сентября.