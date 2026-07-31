Ростовское отделение Ассоциации ветеранов боевых действий и Сбер подписали соглашение о сотрудничестве

Стороны договорились совместно разрабатывать программы по социальной адаптации ветеранов и их семей, проводить обучающие мероприятия и поддерживать инициативы ветеранского сообщества. Отдельное внимание — экологическому проекту по высадке именных деревьев, посвященных подвигам донских воинов. Кредитная организация поможет усилить проект современным цифровым форматом, в том числе с использованием искусственного интеллекта, чтобы сохранить память о героях в интернете.