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В интернете распространяют фейковое постановление губернатора Калининградской области о топливе

В правительстве призывают не верить непроверенным источникам информации.

В интернете начали распространять фейковое постановление губернатора Калининградской области о топливе. Об этом 31 июля сообщает пресс-секретарь губернатора Мариам Башкирова.

«В телеграм-каналах распространяется фейковое постановление губернатора Алексея Беспрозванных, в котором ложно утверждается, что в связи с дефицитом топлива в регионе для производства топливных компонентов будет использоваться этиловое сырье». — говорится в сообщении пресс-службы.

Власти призывают не верить непроверенным источникам информации.