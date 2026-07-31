В интернете распространяют фейковое постановление губернатора Калининградской области о топливе

«В телеграм-каналах распространяется фейковое постановление губернатора Алексея Беспрозванных, в котором ложно утверждается, что в связи с дефицитом топлива в регионе для производства топливных компонентов будет использоваться этиловое сырье». — говорится в сообщении пресс-службы.