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Врач посоветовал заниматься йогой перед сном

Макеенко: занятия йогой помогают быстрее заснуть и улучшают качество сна.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Занятия йогой помогают быстрее заснуть и улучшают качество сна, рассказал мануальный терапевт клиники CMD Котельники ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Ярослав Макеенко.

«Есть хороший систематический обзор в BMC Psychiatry. Ученые провели 19 исследований с участием 1832 человек. Вывод: йога улучшает качество сна, особенно у людей с бессонницей, тревожностью и у пожилых. Эффект умеренный, но статистически значимый. То есть не чудо, но работает лучше, чем если ничего не делать», — сказал он «Газете.Ru».

Макеенко добавил, что другое исследование оценивает эффект вечерней йоги у женщин с бессонницей. Через восемь недель регулярных занятий участницы засыпали быстрее, спали дольше и меньше просыпались ночью. Эксперт отметил, что это была именно мягкая йога, а не силовые асаны, не интенсивные виньясы.

Он уточнил, что, скорее всего, тут работает эффект плацебо, но в контексте сна — это ритуал, который успокаивает.

По словам врача, перед сном организму нужно переключиться из режима «бодрствование» в режим «отдых и восстановление». И растяжка и йога работают как переключатель: они снижают мышечное напряжение, замедляют дыхание, снижают уровень кортизола, а если каждый вечер в одно и то же время делать одни и те же спокойные движения — это становится сигналом для мозга, что нужно спать.

При этом важно учесть, что при клинической бессоннице йога не решит проблему, и следует обратиться ко врачу.

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