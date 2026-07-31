Врач посоветовал заниматься йогой перед сном

По словам врача, перед сном организму нужно переключиться из режима «бодрствование» в режим «отдых и восстановление». И растяжка и йога работают как переключатель: они снижают мышечное напряжение, замедляют дыхание, снижают уровень кортизола, а если каждый вечер в одно и то же время делать одни и те же спокойные движения — это становится сигналом для мозга, что нужно спать.