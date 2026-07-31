Следы пестицидов найдены в рапсе после массового мора пчел в Челябинской области

31 июля стали известны результаты исследований отобранных проб, которыми занимался Челябинский филиал «ВНИИЗЖ». В пяти пробах остаточных количеств пестицидов не обнаружили. Однако в четырех образцах рапса нашли следы химикатов. Еще 11 образцов пока находятся на исследовании. Проверка также показала, что фермеры, которые обрабатывали поля, не предупредили жителей через «Портал пчеловода» ФГИС «Сатурн». Это обязательная процедура: после уведомления владельцы пасек могут принять меры и не выпускать пчел на обработанные территории.