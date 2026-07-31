Раскрыта важная роль дна Северного Ледовитого океана в замедлении потепления

Климатологи и океанологи собрали пробы грунта из разных прибрежных регионов, после чего определили доли органики в них, проследили за активностью почвенных микробов и измерили доли двух тяжелых изотопов углерода — стабильного углерода-13 и нестабильного углерода-14. Это позволило ученым определить, какая доля органики приходится на останки морской флоры и фауны, а также определить то, как много ее попало в почву у берегов острова из растаявшей на суше вечной мерзлоты.