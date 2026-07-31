Раскрыта важная роль дна Северного Ледовитого океана в замедлении потепления

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Климатологи и океанологи впервые проследили за круговоротом углерода между Северным Ледовитым океаном, арктическими реками и атмосферой и пришли к выводу, что более 90% органики, попадающей в приполярные океанические воды из речных стоков, оказывается захороненной на дне океана. Это существенно замедляет глобальное потепление, сообщила пресс-служба немецкого Института Альфреда Вегенера (AWI).
«Наши замеры показывают, что микробы в почвах на дне Северного Ледовитого океана предпочитают разлагать свежую органику, попавшую на дно в результате деятельности планктона, а не древний углерод, занесенный в океан вместе с растаявшей вечной мерзлотой. Это говорит о том, что вымывание органики из ранее замороженных почв заметно меньше способствует глобальному потеплению, чем считалось в прошлом», — заявила профессор AWI Гезине Молленхауэр, чьи слова приводит пресс-служба института.
Как объясняют исследователи, быстрый рост температур в Арктике под действием глобального потепления уже в ближайшем будущем приведет к исчезновению вечной мерзлоты во многих регионах Европы, Сибири и Северной Америки. В результате этого высвободится около 1,3 млрд тонн органических останков, заточенных в промерзлой почве, значительная часть которых попадет в Северный Ледовитый океан вместе со стоками рек.
Многие климатологи опасаются, что это приведет к резкому ускорению глобального потепления в результате массового разложения данной древней органики океаническими микробами, однако пока у исследователей нет четких представлений о том, как будет протекать данный процесс. Ученые из Китая, Европы и Южной Африки сделали первый шаг к получению этих сведений в рамках серии экспедиций, проведенных в море Бофорта у берегов канадского острова Хершел.
Климатологи и океанологи собрали пробы грунта из разных прибрежных регионов, после чего определили доли органики в них, проследили за активностью почвенных микробов и измерили доли двух тяжелых изотопов углерода — стабильного углерода-13 и нестабильного углерода-14. Это позволило ученым определить, какая доля органики приходится на останки морской флоры и фауны, а также определить то, как много ее попало в почву у берегов острова из растаявшей на суше вечной мерзлоты.
Данные замеры неожиданно показали, что меньше 10% древней органики разлагается микробами, тогда как подавляющая ее часть оказывается погребена в глубинных отложениях грунта на дне Северного Ледовитого океана. Подобная особенность круговорота углерода в Арктике превращает придонные слои почвы в заполярном регионе в один из главных «тормозов» глобального потепления, подытожили исследователи.