20 раз до Луны и обратно: 16 млн км проехали инкассаторы Волго-Вятского банка

«За кажущейся рутиной ежедневных маршрутов скрывается работа людей с безупречной выдержкой, которые проходят сложнейшее обучение и серьезную психологическую подготовку. Инкассация — это не просто перевозка ценностей. Это колоссальная ответственность за безопасность средств тысячи клиентов. В этом году Сберу исполняется 185 лет, но безопасность и надежность до сих пор остаются приоритетами работы».