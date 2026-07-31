В Ленинградском зоопарке поселились птенцы нанду

«В середине июня в Ленинградский зоопарк приехали два очаровательных птенца нанду… Недавно наши новоселы завершили карантин и переехали в вольер по соседству с павлинами», — говорится в Telegram-канале учреждения.
Отмечается, что двухмесячные самка Майя и самец Апрель прибыли из парка птиц «Воробьи» в Калужской области. В настоящее время они осваиваются в вольере, при этом Майя проявляет больше любопытства.
Нанду — нелетающие птицы родом из субтропических и умеренных районов Южной Америки. Взрослые особи вырастают до 140 сантиметров в высоту и весят около 40 килограммов. Они живут парами или небольшими группами и умеют петлять зигзагами во время бега в отличие от эму.