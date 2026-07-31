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В Ленинградском зоопарке поселились птенцы нанду

С. -ПЕТЕРБУРГ, 31 июл — РИА Новости. Два птенца нелетающих птиц нанду, рост которых достигает 1,4 метра, поселились в Ленинградском зоопарке в Санкт-Петербурге, их зовут Майя и Апрель, сообщил зоопарк.

Источник: Ленинградский зоопарк/Telegram

«В середине июня в Ленинградский зоопарк приехали два очаровательных птенца нанду… Недавно наши новоселы завершили карантин и переехали в вольер по соседству с павлинами», — говорится в Telegram-канале учреждения.

Отмечается, что двухмесячные самка Майя и самец Апрель прибыли из парка птиц «Воробьи» в Калужской области. В настоящее время они осваиваются в вольере, при этом Майя проявляет больше любопытства.

Нанду — нелетающие птицы родом из субтропических и умеренных районов Южной Америки. Взрослые особи вырастают до 140 сантиметров в высоту и весят около 40 килограммов. Они живут парами или небольшими группами и умеют петлять зигзагами во время бега в отличие от эму.

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