Евгений Семенов: «Информационный иммунитет нельзя рассматривать как константу»

Современные ИКТ дополнили арсенал манипуляторов технологиями ИИ, когда для генерации контента используются дипфейки. Каналами доставки манипулятивного контента являются социальные сети и мессенджеры; постоянно возникают новые платформы, меняются алгоритмы распространения, а коммуникации организуются и управляются сетевыми ботами и SEO-фабриками. Очевидно, что рядовой пользователь, особенно если это подросток, потянувшись за привлекательным контентом или мемом, попадает в пространство «мертвого интернета» и очень быстро становится объектом манипуляции. Яркий пример — это история с чат-ботом «Дайвинчик» в Telegram, представленная ФСБ. Навыков и опыта критического мышления у молодых людей еще мало, зато потребность в определении собственной идентичности и принадлежности к социальной группе в этом возрасте очень высока, поэтому именно подростки становятся объектами манипуляции. В результате возникает реальная конкуренция между традиционными социальными институтами и мощными когнитивными центрами за формирование картины мира у конкретного подростка. Цели и задачи этой конкуренции позволяют назвать процесс информационно-психологической войной, и в настоящий момент я бы не стал однозначно оценивать результат этой войны хотя бы потому, что, в отличие от реальных войн, информационно-психологические войны не кончаются.