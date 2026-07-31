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Трамвай № 2 выйдет на маршрут в Нижнем Новгороде 1 августа

Ранее сообщалось, что в эту субботу он не будет работать.

Источник: Живем в Нижнем

В Нижнем Новгороде передумали давать выходной трамваю № 2. Ранее сообщалось, что 1 августа он не выйдет на линию.

Как сообщили в ООО «Экологические проекты», в эту субботу трамвайное движение на маршруте будет сохранено. Нижегородцы и гости города смогут доехать на нем от Черного пруда по Октябрьской и Ильинской до улицы Кулибина.

Напомним, на первый день августа были запланированы дорожные работы в районе площади Сенной. В рамках гарантии там должны восстановить асфальтобетонное покрытие.

«2 августа с 10:00 до 14:00 движение трамваев по маршруту № 2 будет организовано по схеме: Черный пруд — улица Пискунова — улица Большая Печерская — улица Белинского — улица Кулибина», — говорится в сообщении.