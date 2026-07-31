В Хиросиме на месте ядерного взрыва нашли неизвестное науке вещество

Новое вещество обнаружил итальянский геолог и кристаллограф Лука Бинди из университета Флоренции. Оно представляет собой микроскопические сферулы диаметром около 10 мкм. В каждой из них — пять и более металлических элементов: железо, никель, кремний, алюминий и другие, встроенные в единую кристаллическую решетку. Отмечается, что подобные многокомпонентные сплавы с высокоупорядоченной структурой встречаются в природе крайне редко.