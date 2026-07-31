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В Хиросиме на месте ядерного взрыва нашли неизвестное науке вещество

Соединения с такой структурой в природе встречаются редко.

Источник: РБК Life

В Японии на месте ядерного взрыва в Хиросиме в образцах грунта обнаружили неизвестное ранее вещество. Образование с упорядоченной кристаллической структурой из пяти металлов получило название «хиросимаит», сообщается в журнале Science Advances.

Новое вещество обнаружил итальянский геолог и кристаллограф Лука Бинди из университета Флоренции. Оно представляет собой микроскопические сферулы диаметром около 10 мкм. В каждой из них — пять и более металлических элементов: железо, никель, кремний, алюминий и другие, встроенные в единую кристаллическую решетку. Отмечается, что подобные многокомпонентные сплавы с высокоупорядоченной структурой встречаются в природе крайне редко.

По словам авторов исследования, хиросимаит возник в результате взрыва атомной бомбы 6 августа 1945 года. В этот момент температура достигла отметки выше 7000  и испарила все, что было в зоне поражения. Впоследствии остатки конденсировались в мельчайшие капли и застыли в виде кристаллических сферул, распространившись по всему городу.

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Изображение образца хиросимаита.

(Фото: Science Advance).

Соединение пока изучено недостаточно, но ученые предполагают, что сплав может обладать высокой механической прочностью, термической стабильностью и коррозионной стойкостью. Также благодаря открытию стало ясно, что ядерный взрыв способен порождать сложные упорядоченные кристаллические структуры.

Порода внутри метеорита с Марса.

Ранее сообщалось об открытии международной группы ученых, расколовших метеорит с Марса. Внутри него оказался минерал, никогда ранее не встречавшийся в образцах марсианской породы, — гранат.\

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На Земле минерал часто образуется в условиях сильного нагрева, давления или химических изменений. На Марсе подходящих условий для этого не было. Разновидность имеет название «андрадит» и имеет нетипичный для породы желтовато-зеленый цвет.\

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По словам ученых, необходимые для образования граната процессы могли быть запущены в момент удара метеорита о поверхность Марса. Исследователи также допускают, что возникнуть он мог не на Марсе и уже в «готовом виде» мог удариться о красную планету.

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