Что случилось под Малоритой, где пенсионер получил 17 повреждений и погиб, работая с мотоблоком

Под Малоритой пенсионер погиб, получив 17 повреждений из-за работы с мотоблоком. Подробности сообщает Государственный комитет судебных экспертиз.
В Малоритском районе 64-летний мужчина занимался сельскохозяйственными работами на участке неподалеку от дома.
«Используя мотоблок с прикрепленной фрезой, 64-летний сельчанин подставил ногу под рабочий режущий инструмент, пренебрегая техникой безопасности», — уточнили в ведомстве.
В Малоритском районе пенсионер погиб, работая с мотоблоком. Фото: sudexpert.gov.by.
Пенсионер получил повреждения, несовместимые с жизнью, тело обнаружила его жена.
Судебно-медицинская экспертиза установила наличие 17 телесных повреждений. Смерть пенсионера наступила от тупой сочетанной травмы таза, а также левой нижней конечности из-за травматического воздействия фрезой.
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