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Что случилось под Малоритой, где пенсионер получил 17 повреждений и погиб, работая с мотоблоком

Под Малоритой пенсионер погиб, получив 17 повреждений из-за работы с мотоблоком.

Источник: Комсомольская правда

Под Малоритой пенсионер погиб, получив 17 повреждений из-за работы с мотоблоком. Подробности сообщает Государственный комитет судебных экспертиз.

В Малоритском районе 64-летний мужчина занимался сельскохозяйственными работами на участке неподалеку от дома.

«Используя мотоблок с прикрепленной фрезой, 64-летний сельчанин подставил ногу под рабочий режущий инструмент, пренебрегая техникой безопасности», — уточнили в ведомстве.

В Малоритском районе пенсионер погиб, работая с мотоблоком. Фото: sudexpert.gov.by.

Пенсионер получил повреждения, несовместимые с жизнью, тело обнаружила его жена.

Судебно-медицинская экспертиза установила наличие 17 телесных повреждений. Смерть пенсионера наступила от тупой сочетанной травмы таза, а также левой нижней конечности из-за травматического воздействия фрезой.

Тем временем в Минске мать избивала приемную дочь, объясняя это воспитанием: «Привязывала к батарее, обливала холодной водой, в обнаженном виде выставляла на балкон».

Ранее милиция задержала более 300 человек в лесу у озера под Россонами: «Многие из них находились в голом виде при малолетних детях».

А еще минчанин отдал жене чужого шпица, чтобы заботиться о нем.