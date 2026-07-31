Блогер Соня Мармеладова получила три года условно за распространение порно

При этом представители агентства подчеркнули, что уголовные дела в отношении adult-моделей — это «общая тенденция и сигнал всем моделям» о том, что на площадках, где они этим занимались, теперь делать это нельзя, и что таких дел будет только больше. В то же время адвокат Константин Андреев, специализирующийся на связанных с adult-индустрией делах, отметил, что не вся индустрия находится под угрозой уголовного преследования. Однако, по словам юриста, с каждым годом правоприменительная практика ужесточается.