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В Советске отправили в суд дело о похищении дорожных знаков и оскорблении полицейских

Согласно заключению судебно-психиатрической экспертизы, фигурант страдает психическим расстройством.

Прокуратура Калининградской области направила в суд уголовное дело для применения принудительной меры медицинского характера в отношении жителя Советска, обвиняемого в кражах муниципального имущества и оскорблении сотрудников полиции, передает пресс-служба ведомства.

Как сообщили в пресс-службе, в августе 2025 года мужчина, передвигаясь на автомобиле по улицам Советска, похитил дорожные знаки и другое муниципальное имущество. Ущерб муниципальному бюджетному учреждению «Благоустройство» превысил 100 тыс. рублей.

Позже, после изъятия автомобиля сотрудниками полиции, мужчина публично оскорбил правоохранителей.

Согласно заключению судебно-психиатрической экспертизы, фигурант страдает психическим расстройством. В связи с этим уголовное дело направлено в суд для решения вопроса о применении к нему принудительной меры медицинского характера.

Кроме того, по иску прокурора Советска в отношении мужчины прекращено право управления транспортными средствами. Основанием стало наличие у него психического заболевания, препятствующего управлению автомобилем.