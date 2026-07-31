В Советске отправили в суд дело о похищении дорожных знаков и оскорблении полицейских

Прокуратура Калининградской области направила в суд уголовное дело для применения принудительной меры медицинского характера в отношении жителя Советска, обвиняемого в кражах муниципального имущества и оскорблении сотрудников полиции, передает пресс-служба ведомства.
Как сообщили в пресс-службе, в августе 2025 года мужчина, передвигаясь на автомобиле по улицам Советска, похитил дорожные знаки и другое муниципальное имущество. Ущерб муниципальному бюджетному учреждению «Благоустройство» превысил 100 тыс. рублей.
Позже, после изъятия автомобиля сотрудниками полиции, мужчина публично оскорбил правоохранителей.
Согласно заключению судебно-психиатрической экспертизы, фигурант страдает психическим расстройством. В связи с этим уголовное дело направлено в суд для решения вопроса о применении к нему принудительной меры медицинского характера.
Кроме того, по иску прокурора Советска в отношении мужчины прекращено право управления транспортными средствами. Основанием стало наличие у него психического заболевания, препятствующего управлению автомобилем.