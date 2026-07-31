В Советске отправили в суд дело о похищении дорожных знаков и оскорблении полицейских

Как сообщили в пресс-службе, в августе 2025 года мужчина, передвигаясь на автомобиле по улицам Советска, похитил дорожные знаки и другое муниципальное имущество. Ущерб муниципальному бюджетному учреждению «Благоустройство» превысил 100 тыс. рублей.