Максим Лубяной: «За последние два года уровень резистентности к фейкам вырос»

Из этого следует более общий вывод: сама постановка вопроса об иммунитете неизбежно выводит нас на более широкую проблему информационно-психологической безопасности как системного феномена. Она не сводится ни к степени доверия к источникам, ни к частоте блокировок, ни к отдельным воспитательным кампаниям. Её ядро — в способности общества в целом сохранять субъектность восприятия в условиях множественных и взаимно пересекающихся потоков информации.