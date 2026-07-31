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Известно, что с людьми из протараненной тепловозом легковушки под Воронежем

Пострадавших мужчину и женщину госпитализировали.

Источник: АиФ Воронеж

Пострадавших после столкновения тепловоза и легкового автомобиля мужчину и женщину госпитализировали. Об этом корреспонденту vrn.aif.ru сообщили в пресс-службе регионального министерства здравоохранения в пятницу, 31 июля.

Один из пациентов находится в реанимации. Врачи оценивают его состояние как тяжёлое. Второй пострадавший находится в состоянии средней степени тяжести в профильном отделении медучреждения.

Медики оказывают пострадавшим всю необходимую помощь.

Напомним, что ДТП произошло накануне вечером на станции «Перелешино» в Панинском районе. Автомобиль Kia Cerato под управлением 36-летнего мужчины выехал на железнодорожные пути перед приближающимся тепловозом и столкнулся с ним. Помимо самого автомобилиста, травмы получила его 37-летняя пассажирка.

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