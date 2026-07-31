Известно, что с людьми из протараненной тепловозом легковушки под Воронежем

Напомним, что ДТП произошло накануне вечером на станции «Перелешино» в Панинском районе. Автомобиль Kia Cerato под управлением 36-летнего мужчины выехал на железнодорожные пути перед приближающимся тепловозом и столкнулся с ним. Помимо самого автомобилиста, травмы получила его 37-летняя пассажирка.