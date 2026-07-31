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Военные, Росгвардия и бизнес помогают устранять последствия стихии в Ростове

В Ростове продолжается устранение последствий стихии. К работам подключились владельцы заведений общественного питания, туристических комплексов, представители религиозных организаций, военнослужащие Южного военного округа и сотрудники Росгвардии, сообщил глава городской администрации Александр Скрябин.

В Ростове продолжается устранение последствий стихии. К работам подключились владельцы заведений общественного питания, туристических комплексов, представители религиозных организаций, военнослужащие Южного военного округа и сотрудники Росгвардии, сообщил глава городской администрации Александр Скрябин.

На сегодняшний день в городе убрано около 550 поваленных деревьев.

Энергетики работают в круглосуточном режиме. По данным АО «Донэнерго», электроснабжение в Советском, Железнодорожном, Кировском и Ленинском районах восстановлено практически полностью. Без света остаются 400 домовладений. К работам привлечены 30 бригад и 28 единиц спецтехники. МКП «Ростгорсвет» устранило 258 обрывов на сетях наружного освещения из 300. В работе остаются 42 повреждения.