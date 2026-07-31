Ученые из Красноярска помогли создать «искусственное солнце»

В основе материала — кальций-литиевый фосфат. Его наносят на миниатюрные светодиоды, после чего система преобразует электричество в свет с эффективностью до 50%. Главное преимущество разработки в том, что она точно воспроизводит солнечный спектр. В видимом диапазоне совпадение достигает 95%. Проверка с помощью нейросети показала, что точность определения цвета превышает 97%.