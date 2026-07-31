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Ученые из Красноярска помогли создать «искусственное солнце»

Международная команда ученых, в которую вошли специалисты Сибирского федерального университета, разработала люминофор, способный имитировать солнечный свет. Результаты исследования опубликованы в журнале Advanced Materials.

Международная команда ученых, в которую вошли специалисты Сибирского федерального университета, разработала люминофор, способный имитировать солнечный свет. Результаты исследования опубликованы в журнале Advanced Materials.

В основе материала — кальций-литиевый фосфат. Его наносят на миниатюрные светодиоды, после чего система преобразует электричество в свет с эффективностью до 50%. Главное преимущество разработки в том, что она точно воспроизводит солнечный спектр. В видимом диапазоне совпадение достигает 95%. Проверка с помощью нейросети показала, что точность определения цвета превышает 97%.

По словам исследователей, раньше для получения белого свечения обычно комбинировали несколько люминофоров. Новый подход позволяет использовать один материал, нанесенный на диод. Это делает технологию более компактной и энергоэффективной по сравнению с традиционными лампами накаливания.

Разработка может применяться там, где важно точно оценивать цвет: при окрашивании автомобилей, в промышленном и мебельном дизайне. Также материал перспективен для сельского хозяйства, где имитация солнечного света может помочь выращивать растения при недостатке естественного освещения.