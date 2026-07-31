Какие праздники и памятные даты отмечают православные христиане в августе

«Духовный смысл Успения — не в печали о разлуке, а в радости: Богородица, покинув землю, стала еще ближе к нам через свою непрестанную молитву. Она — наша Заступница и надежная Ходатаица перед Богом. Успение — это не уход, а новое присутствие: Она остается с нами, и Ее молитвы, как поется в тропаре, избавляют души от смерти. Потому этот праздник наполняет верующих радостью и дерзновением: смерть побеждена, а вечная жизнь начинается уже здесь, в Церкви, через таинства и молитву», — подчеркнул Антоний Русакевич.