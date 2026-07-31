УФАС: в Свердловской области достаточно топлива

В Свердловской области сформирован достаточный запас топлива, заявил руководитель Управления Федеральной антимонопольной службы по региону Дмитрий Шалабодов. С его слов, при активном потреблении топлива его хватит на неделю, а цены в среднем выросли не более чем на 5%.
Всего в Свердловской области насчитывается 690 заправок, из них 428 — независимые. Именно на них цены на топливо могут сильно отличаться.
— Каждый предприниматель использует свою модель поведения. Кто-то пытается «придержать» топливо, кто-то покупает у трейдера по большой цене и по большой цене это топливо реализует, поэтому цена на всех независимых заправках разная, — отметил Дмитрий Шалабодов.
Что касается сельхозтоваропроизводителей, то топливо есть у всех. Ранее ФАС России поручила территориальным органам усилить контроль за реализацией топлива для аграриев.