УФАС: в Свердловской области достаточно топлива

В Свердловской области сформирован достаточный запас топлива, заявил руководитель Управления Федеральной антимонопольной службы по региону Дмитрий Шалабодов. С его слов, при активном потреблении топлива его хватит на неделю, а цены в среднем выросли не более чем на 5%.