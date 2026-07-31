Кардиолог рассказал, когда храп может сигнализировать об угрозах для сердца

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Если ночной храп сопровождается пробуждениями, ощущением удушья или ночной сонливостью, это может быть симптомом синдрома обструктивного апноэ сна, рассказал кардиолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) и кандидат медицинских наук Евгений Кокин.
«Важно понимать, что не у каждого храпящего человека есть апноэ сна. Но если храп сопровождается резкими пробуждениями, ощущением удушья или выраженной дневной сонливостью, откладывать визит к врачу не стоит. Дело в том, что во время эпизодов апноэ уровень кислорода в крови снижается», — сказал он «Ленте.ру».
Врач объяснил, что именно такие эпизоды, а не сам храп, могут значительно повышать риск сердечно-сосудистых заболеваний.
По словам Кокина, если подобное повторяется несколько раз за ночь, это говорит о работе сердца в критически перегруженном режиме, организм не отдыхает, а уровень кислорода в крови снижается, тем самым повышая риск сердечно — сосудистых заболеваний.