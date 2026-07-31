Кардиолог рассказал, когда храп может сигнализировать об угрозах для сердца

«Важно понимать, что не у каждого храпящего человека есть апноэ сна. Но если храп сопровождается резкими пробуждениями, ощущением удушья или выраженной дневной сонливостью, откладывать визит к врачу не стоит. Дело в том, что во время эпизодов апноэ уровень кислорода в крови снижается», — сказал он «Ленте.ру».