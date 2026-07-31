СК помог жительнице Тарасовского района восстановить жилищные права

Девушка из Тарасовского района, оставшаяся без попечения родителей, 20 мая 2026 года пришла на личный приём в Миллеровский межрайонный следственный отдел. Она обратилась к руководителю следственного управления СК России по Ростовской области Аслану Гаруновичу Хуаде с просьбой ускорить получение жилья, которое уже приобрели для неё местные власти.