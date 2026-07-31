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СК помог жительнице Тарасовского района восстановить жилищные права

Об этом сообщает региональный Следком.

Девушка из Тарасовского района, оставшаяся без попечения родителей, 20 мая 2026 года пришла на личный приём в Миллеровский межрайонный следственный отдел. Она обратилась к руководителю следственного управления СК России по Ростовской области Аслану Гаруновичу Хуаде с просьбой ускорить получение жилья, которое уже приобрели для неё местные власти.

Аслан Хуаде оперативно связался с главой района и добился решения вопроса в сжатые сроки. В результате накануне Дня защиты детей девушке торжественно вручили ключи от уютного и светлого дома.

В знак признательности девушка поблагодарила Председателя СК России Александра Ивановича Бастрыкина, руководителя следственного управления по Ростовской области Аслана Гаруновича Хуаде и всех сотрудников ведомства за оказанную поддержку.

Работа по защите прав детей‑сирот остаётся одним из приоритетных направлений деятельности Следственного комитета.