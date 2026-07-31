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104-летие празднует сотрудница Горьковского автозавода София Симановская

В годы войны София Михайловна работала в госпитале.

София Михайловна Симановская сегодня отмечает 104‑летие. Именинница продолжает читать наизусть стихи и исполнять песни. Об этом сообщил мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.

София Михайловна родилась в Горьком в многодетной семье. В доме уделяли большое внимание музыке: родственники играли на фортепиано, флейте и баяне, регулярно устраивали домашние концерты.

В годы войны София Михайловна работала в госпитале. Позднее свыше 30 лет она была сотрудником Горьковского автозавода.

В семье Софии Михайловны сложилась преемственность поколений: вместе с супругом она вырастила сына, у которого родилась дочь. Сейчас подрастает праправнук именинницы.

Долголетие характерно для рода Симановских: мать, отец и бабушка Софии Михайловны прожили более 90 лет.

Ранее 100-летний юбилей отметила нижегородский педагог Антонина Сомова.