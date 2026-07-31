Движение ограничат на одном из оживленных перекрестков Алматы

В Алматы временно ограничат движение транспорта на пересечении проспекта Абая и улицы Жарокова. Ограничения будут действовать с 06:00 1 августа до 24:00 2 августа.
Как сообщили в пресс-службе Алматинского производственного филиала АО «QazaqGaz Aimaq», изменения связаны со строительством перехода газопровода через проспект Абая и улицу Жарокова.
«В рамках реализации проекта по строительству и модернизации газораспределительных сетей будут проводиться работы по устройству перехода газопровода через пр. Абая и ул. Жарокова», — говорится в сообщении.
На время строительно-монтажных работ движение на участке будет временно ограничено.
В компании пояснили, что проект направлен на развитие и повышение надежности городской системы газоснабжения.
«Работы направлены на дальнейшее развитие и повышение надежности системы газоснабжения города», — отметили в пресс-службе.
Жителей и гостей Алматы просят заранее продумывать маршрут поездок, учитывать временные ограничения и соблюдать требования временных дорожных знаков, а также указания сотрудников, обеспечивающих безопасность дорожного движения.
В Алматинском производственном филиале АО «QazaqGaz Aimaq» также принесли извинения за временные неудобства и поблагодарили горожан за понимание.