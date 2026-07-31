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В Перми пройдет фестиваль домашних питомцев

Масштабный «Голос питомца» организует производитель кормов для домашних животных LIMKORM.

Источник: Комсомольская правда

1 августа в парке культуры и отдыха Балатово в Перми производитель кормов для домашних животных LIMKORM организует городской фестиваль домашних питомцев. Вход на фестиваль «Голос питомца» свободный. Здесь пройдут лекции, мастер-классы по уходу, чек-ап питомца, концерт и много интересных занятий с подарками.

Гости праздника со своими питомцами могут выбрать различные активности.

На главной сцене пройдут веселые интерактивы, викторины с призами и экспертные обсуждения. Кульминацией станут грандиозное дефиле питомцев и владельцев, а также зажигательная танцевальная вечеринка.

Активные питомцы могут принять участие в соревнованиях — трассы с препятствиями,, а также посмотреть показательные выступления в дисциплинах кольцеброс, поиск запахов и танцы с собакой. Самые быстрые и ловкие получат подарки.

Фото: пресс-служба ЛИМКОРМ.

В зоне здоровья опытные ветврачи проведут бесплатный осмотр: оценят шерсть, зубы, уши и вес питомца, дадут рекомендации.

Гостей фестиваля также ждут зоны отдыха, интерактивные стенды, где можно узнать о кормах, поучаствовать в играх и получить консультацию. Главный квест — маршрут из 7 брендов Limkorm: выполните задания и получите набор кормов всех линеек в подарок.

Для детей будет работать отдельная локация с разнообразными активностями, мастер-классами и аниматорами.

Также предусмотрена отдельная зона пристройства — приходите в гости к кошкам и собакам, которые ищут дом. Волонтёры расскажут историю каждого, помогут узнать характер и привычки. Тем, кто решит забрать друга, — в подарок корм SIRIUS в качестве стартовой помощи.

Фестиваль «Голос питомца» пройдет в парке культуры и отдыха Балатово. Начало — в 11.00. Вход — свободный.

Возрастное ограничение 0+.

Подробности на сайте: petfest.limkorm.ru.

Реклама. ООО «ЛИМКОРМ ТД». ИНН 3100053097 erid: 2W5zFJPc2Zf.