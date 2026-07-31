В Перми пройдет фестиваль домашних питомцев

1 августа в парке культуры и отдыха Балатово в Перми производитель кормов для домашних животных LIMKORM организует городской фестиваль домашних питомцев. Вход на фестиваль «Голос питомца» свободный. Здесь пройдут лекции, мастер-классы по уходу, чек-ап питомца, концерт и много интересных занятий с подарками.