В Перми пройдет фестиваль домашних питомцев

1 августа в парке культуры и отдыха Балатово в Перми производитель кормов для домашних животных LIMKORM организует городской фестиваль домашних питомцев. Вход на фестиваль «Голос питомца» свободный. Здесь пройдут лекции, мастер-классы по уходу, чек-ап питомца, концерт и много интересных занятий с подарками.
Гости праздника со своими питомцами могут выбрать различные активности.
На главной сцене пройдут веселые интерактивы, викторины с призами и экспертные обсуждения. Кульминацией станут грандиозное дефиле питомцев и владельцев, а также зажигательная танцевальная вечеринка.
Активные питомцы могут принять участие в соревнованиях — трассы с препятствиями,, а также посмотреть показательные выступления в дисциплинах кольцеброс, поиск запахов и танцы с собакой. Самые быстрые и ловкие получат подарки.
Фото: пресс-служба ЛИМКОРМ.
В зоне здоровья опытные ветврачи проведут бесплатный осмотр: оценят шерсть, зубы, уши и вес питомца, дадут рекомендации.
Гостей фестиваля также ждут зоны отдыха, интерактивные стенды, где можно узнать о кормах, поучаствовать в играх и получить консультацию. Главный квест — маршрут из 7 брендов Limkorm: выполните задания и получите набор кормов всех линеек в подарок.
Для детей будет работать отдельная локация с разнообразными активностями, мастер-классами и аниматорами.
Также предусмотрена отдельная зона пристройства — приходите в гости к кошкам и собакам, которые ищут дом. Волонтёры расскажут историю каждого, помогут узнать характер и привычки. Тем, кто решит забрать друга, — в подарок корм SIRIUS в качестве стартовой помощи.
Фестиваль «Голос питомца» пройдет в парке культуры и отдыха Балатово. Начало — в 11.00. Вход — свободный.
Возрастное ограничение 0+.
Подробности на сайте: petfest.limkorm.ru.
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