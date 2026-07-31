Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На АЗС все стабильно: волгоградцы решили залить бензин «про запас» после ночной атаки

Атака БПЛА на Волгоград не привела к сбоям в работе.

Атака БПЛА на Волгоград не привела к сбоям в работе АЗС. Корреспонденты ИА «Высота 102» проехали по заправкам в Центральном, Краснооктябрьском и Тракторозаводском районах города и убедились, что проблем с отпуском автомобильного топлива нет.

«Роснефть», «Лукойл» и «Teboil» функционируют в прежнем режиме. В наличии, как и днем ранее, есть АИ-92, АИ-95 и дизтопливо. Самая «длинная» очередь примерно из двух десятков машин образовалась на АЗС на улице Пархоменко. Некоторые водители признались, что решили залить бензин про запас после ночной атаки БПЛА, дескать с полным баком им спокойнее. Другие отметили, что уезжают на выходные дни за город, поэтому и приехали дозаправиться. В остальных точках, в зависимости от количества колонок, на заправку уходит от 5 минут.

Напомним, ситуация с бензином в областном центре после кратковременных сбоев в середине лета стабилизировалась. Ранее сообщалось о снижении цен на автомобильное топливо в Волгоградской области. А компании «Лукойл» и «Газпром» объявили об отмене ранее введенных лимитов на отпуск бензина.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше