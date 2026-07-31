Стратегию развития онкологической службы обсудили на Дону

Министр здравоохранения Наири Варданян отметил, что ключевые направления сейчас — повышение доступности и качества помощи, а также усиление профилактики. По его словам, именно поликлиники играют главную роль в ранней диагностике, ведь пациенты приходят туда в первую очередь. За пять лет показатели раннего выявления на Дону выросли.