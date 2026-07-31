Воронежские прокуроры помогли мужчине вернуть страховую пенсию по старости

В 2024 году мужчине перестали платить пенсию, сославшись на нехватку баллов (индивидуального пенсионного коэффициента). Мужчина пытался решить вопрос мирно. Он несколько раз писал заявления и прикладывал документы, включая архивную справку о том, что работал в Казахстане. Но Социальный фонд отказывался учитывать этот стаж, так как не получил подтверждения от иностранного ведомства.