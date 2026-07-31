В Тандинском районе Тувы модернизируют 3 учреждения культуры

Три учреждения культуры модернизируют в Тандинском районе Тувы, сообщили в министерстве культуры республики. Это отвечает целям и задачам нацпроекта «Семья».
В частности, в Тандинской централизованной библиотечной системе проводится капитальный ремонт. Специалисты уже заменили оконные блоки, залили полы, обновили кровлю и выполнили отделку стен и потолков гипсокартоном. Завершение работ запланировано на конец сентября.
Также ремонт проводят в Тандинском драматическом театре. Готовность объекта составляет 25%. Выполнить все работы должны в 2027 году.
Кроме того, мастера модернизируют Кочетовскую сельскую библиотеку по модельному стандарту. Ремонтные работы в учреждении уже завершены. Также библиотека получила современное оборудование, новую мебель и книги.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.