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Отключение горячей воды в Солнечном перенесли

Теперь испытания состоятся с 10 по 18 августа.

В Красноярске перенесли плановое отключение горячей воды в микрорайоне Солнечный.

Гидравлические испытания, которые должны были пройти с 3 по 11 августа, теперь состоятся с 10 по 18 августа.

В СГК пояснили: за это время специалисты проверят 1,5 километра теплосетей с помощью робота — он обследует трубы изнутри, найдёт коррозию и повреждения. Также после капремонта магистрального трубопровода участок переведут на постоянную схему водоснабжения.

Ранее мы сообщали, что плановое отключение холодной воды в Красноярске перенесли из-за ливней.