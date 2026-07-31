Отключение горячей воды в Солнечном перенесли

В Красноярске перенесли плановое отключение горячей воды в микрорайоне Солнечный.
Гидравлические испытания, которые должны были пройти с 3 по 11 августа, теперь состоятся с 10 по 18 августа.
В СГК пояснили: за это время специалисты проверят 1,5 километра теплосетей с помощью робота — он обследует трубы изнутри, найдёт коррозию и повреждения. Также после капремонта магистрального трубопровода участок переведут на постоянную схему водоснабжения.
Ранее мы сообщали, что плановое отключение холодной воды в Красноярске перенесли из-за ливней.