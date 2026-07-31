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Средняя зарплата нижегородцев выросла до 88 тысяч рублей

В мае 2026 года среднемесячная заработная плата составила 88 164 рубля.

Источник: Комсомольская правда

Средняя зарплата нижегородцев в мае 2026 года составила более 88 тысяч рублей. Такие данные приводятся в докладе о социально-экономическом положении России, опубликованном на сайте Росстата.

По данным аналитиков, в мае средняя заработная плата в Нижегородской области составила 88 164 рубля. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель вырос на 8,6%.

При этом в период с января по май нижегородцы в среднем зарабатывали 84 821 рубль в месяц, что на 10,5% больше по сравнению с прошлым годом.

Отметим, самые высокие зарплаты в мае были у жителей Чукотского автономного округа. Среднемесячная заработная плата там составила 260 730 рублей.