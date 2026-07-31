В России ветераны СВО учатся в МГИМО управлять городской инфраструктурой

В России свыше 90 ветеранов СВО прошли обучение по программе профессиональной переподготовки в МГИМО. Об этом заявила замминистра обороны РФ и председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева, сообщает в пятницу, 31 июля, РИА Новости.