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В России ветераны СВО учатся в МГИМО управлять городской инфраструктурой

ЛИД: Всего обучение прошли более 90 человек.

Источник: Клопс.ru

В России свыше 90 ветеранов СВО прошли обучение по программе профессиональной переподготовки в МГИМО. Об этом заявила замминистра обороны РФ и председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева, сообщает в пятницу, 31 июля, РИА Новости.

Церемония вручения дипломов ветеранам СВО, успешно завершившим обучение в МГИМО, состоялась в Доме приёмов МИД России. Участники боевых действий освоили программу дополнительного профессионального образования «Управление городской инфраструктурой и развитием территорий».

«Программа объединила уже четыре потока слушателей. За это время обучение прошли более 90 ветеранов специальной военной операции», — отмечено в приветственном слове Цивилевой, направленном участникам церемонии.

Прокуратура требует от колледжа выплатить бывшему студенту-сироте и участнику СВО 37,7 тыс. рублей.

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