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Реальный срок за съемку атаки БПЛА грозит волгоградцам

Волгоградцам напомнили об уголовной ответственности за съемку последствий ударов БПЛА. Авторам роликов, решивших.

Волгоградцам напомнили об уголовной ответственности за съемку последствий ударов БПЛА. Авторам роликов, решивших поделиться своим творчеством в Сети, грозит наказание за «Госизмену».

О простых правилах «информационной гигиены» жителям Волгоградской области рассказали после ночной атаки дронами ВСУ. В силовых структурах подчеркнули, что выкладываемые в соцсети кадры могут способствовать установлению дислокации ПВО, информация о которой носит секретный характер.

— Если волгоградцы выложат фотографии или видео подобного формата, и они попадут к противнику, авторам кадров может грозить уголовная ответственность по статье «Госизмена» — ее санкция предусматривает наказание от 12 до 20 лет лишения свободы, — отметили собеседники ИА «Высота 102».

Напомним, что в Волгоградской области запрещено:

делать фото и видео применения и последствий применения БПЛА, а также систем противодействия беспилотникам, в том числе ПВО. Под запретом оказалась и фото и видеосъемка мест нахождения и падения БПЛА, а также мест поражения объектов с использованием таких аппаратов и работы ПВО и радиоэлектронной борьбы;

фиксировать на фото и видео места расположения, временной дислокации, организации несения службы сил и средств Министерства обороны Российской Федерации и правоохранительных органов, а также мест расположения объектов военной инфраструктуры, ПВО и РЭБ, сооружений систем связи и охраны объектов ТЭК, промышленности, ЖКХ, мостов и иных критически важных объектов;

выкладывать подобные кадры в интернет, а также публиковать их в СМИ. Запрет, в частности, касается применения и последствий применения на территории области, а также других субъектов РФ беспилотников, включая информацию, позволяющую идентифицировать их тип, место нахождения или падения, запуска или траекторию полета и определить места атаки и факт поражения объектов, в том числе характер нанесенных повреждений.

Постановлением определен запрет на распространение фото и видео применения и последствий применения ПВО и РЭБ, способствующее раскрытию мест расположения сил противовоздушной обороны и стратегически важных объектов, находящихся не только на территории области, но и других регионов России.

Фото Павла Мирошкина.

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