На раскопках Архиерейского квартала в Перми нашли надгробие конца XIX века

В 1878 году ведение семейного бизнеса перешло к старшему сыну Ивану. Он не только его сохранил, но и преумножил торговлей винными и колониальными товарами. Иван Герасимович активно участвовал в общественной жизни города — был Гласным Пермской гордумы, членом губернского податного присутствия от купечества и учетно-ссудного комитета Общественного Марьинского банка. Очень много времени и средств знатный купец отдал благотворительности, состоял членом Рождество-Богородицкого попечительства.