В кузбасском Ленинске‑Кузнецком благоустроили 3 дворовые территории

Три дворовые территории благоустроили в Ленинске‑Кузнецком в Кузбассе. Работы провели при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в администрации Ленинск-Кузнецкого округа.
Благоустроены были, в частности, пространства, расположенные по адресам: проспект Кирова, 75, проспект Текстильщиков, 4/2 и улица Пушкина, 10. Там уложили новый асфальт, установили бордюрные камни и спроектировали парковочные места.
Напомним, что ранее в Ленинском районе Кемерова оборудовали асфальтированный подход к школе № 49. А в Юрге обновили пешеходную зону на улице Кирова.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.