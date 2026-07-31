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В кузбасском Ленинске‑Кузнецком благоустроили 3 дворовые территории

Работы провели на улице Пушкина, проспектах Кирова и Текстильщиков.

Три дворовые территории благоустроили в Ленинске‑Кузнецком в Кузбассе. Работы провели при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в администрации Ленинск-Кузнецкого округа.

Благоустроены были, в частности, пространства, расположенные по адресам: проспект Кирова, 75, проспект Текстильщиков, 4/2 и улица Пушкина, 10. Там уложили новый асфальт, установили бордюрные камни и спроектировали парковочные места.

Напомним, что ранее в Ленинском районе Кемерова оборудовали асфальтированный подход к школе № 49. А в Юрге обновили пешеходную зону на улице Кирова.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.