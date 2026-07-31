В День города в Екатеринбурге на одной сцене выступят 3 поколения рока

Главные события — «Городская свадьба», джазовый фестиваль в парке Маяковского, финал конкурса «Мисс Екатеринбург» и гала-концерт к 40-летию Свердловского рок-клуба. На одной сцене впервые соберутся сразу три поколения уральских рок-музыкантов: Александр Пантыкин с группой «Урфин Джюс», Настя Полева и Сергей Бобунец.