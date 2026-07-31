В День города в Екатеринбурге на одной сцене выступят 3 поколения рока

Три поколения уральского рока выступят на одной сцене в честь Дня города Екатеринбурга, сообщили в администрации города.
В соседнем с Прикамьем Екатеринбурге 1 августа отметят День города. Праздничная программа развернётся сразу на нескольких площадках: фестивали, выставки, театрализованные представления, спортивные состязания и семейные активности.
Главные события — «Городская свадьба», джазовый фестиваль в парке Маяковского, финал конкурса «Мисс Екатеринбург» и гала-концерт к 40-летию Свердловского рок-клуба. На одной сцене впервые соберутся сразу три поколения уральских рок-музыкантов: Александр Пантыкин с группой «Урфин Джюс», Настя Полева и Сергей Бобунец.
На Площади 1905 года пройдёт турнир по паделу, на площади Российской Армии — выставка военной техники, на улице Горького — ретроавтомобили. В квартале Архангела Михаила состоится фестиваль «Энергия РМК», также праздник охватит Академический район. Вход на большинство площадок свободный.
Подробную программу мероприятий чиатйте в материале сайта perm.aif.ru.