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В Роспотребнадзоре дали рекомендации по срокам вакцинации от гриппа

Сделать прививку нужно в сентябре или октябре, чтобы иммунитет успел выработаться до начала подъёма заболеваемости.

Источник: Нижегородская правда

Чтобы защитить себя от гриппа, важно пройти вакцинацию в сентябре или октябре. В этот период иммунитет успевает сформироваться до начала активного распространения инфекции, сообщает ТАСС со ссылкой на Роспотребнадзор.

Прививочная кампания против гриппа в России традиционно стартует в начале сентября. Вакцины начинают поступать в регионы, и уже сейчас стоит принять меры для снижения риска заражения в начале сезона.

Состав вакцин на предстоящий эпидсезон полностью обновляется, включая все три штамма. Поставки препаратов стартуют в первой декаде сентября, как и в предыдущие годы.

Для поддержания иммунитета важно сбалансированное питание, богатое овощами, фруктами и белком. Регулярная физическая активность, полноценный сон (7−9 часов) и управление стрессом также важны. Соблюдение гигиены рук, особенно перед едой и после улицы, помогает предотвратить инфекции. Если нет возможности помыть руки, используйте антисептик. Избегайте касания лица грязными руками.

Роспотребнадзор рекомендует проветривать помещения, поддерживать умеренную влажность и следить за гигиеной гаджетов и поверхностей. Минимизируйте контакты с людьми, у которых есть признаки заболевания (кашель, насморк, температура).

Респираторный этикет также важен: при кашле или чихании нужно прикрывать рот и нос одноразовой салфеткой или сгибом локтя. Использованную салфетку следует сразу выбросить, а руки тщательно вымыть. Важно следить за общим состоянием здоровья и одеваться по погоде, чтобы избежать переохлаждения.

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