Борские полицейские нашли угнанную машину с помощью беспилотника

На Бору для поиска угнанной машины был использован беспилотник. Полицейские установили граждан, похитивших автомобиль у озера Спасское. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Нижегородской области.
Сигнал о пропаже транспортного средства правоохранители получили 26 июля. «Железного коня» лишилась женщина, приехавшая в регион в гости. Стражи порядка завели по факту исчезновения машины уголовное дело по ч. 2 ст. 166 УК РФ.
Для поиска автомобиля полиция задействовала БПЛА. Обнаружить его удалось в лесополосе. Машину уже вернули законной владелице.
Подозреваемых в угоне также установили. Ими оказались местные жители 1996 и 2003 годов рождения. Они официально не работают, судимы тоже не были. Им назначили подписки о невыезде и надлежащем поведении в качестве меры пресечения. Расследование продолжается.
Ранее мы рассказывали о том, что за июль нижегородские контролеры поймали в общественном транспорте более 300 безбилетников.