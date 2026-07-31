В Красноярске ветеран Великой Отечественной войны отметила свое 103-летие

В Красноярске поздравили со 103-летием ветерана Великой Отечественной войны Екатерину Андреевну Давыдову. Она родилась в Омске 30 июля 1923 года. В возрасте 20 лет была призвана в ряды Красной Армии. С 1943 по 1946 годы работала медсестрой в госпитале внутренних войск МВД — спасала раненых не только уколами, капельницами и перевязками. Она помогала солдатам писать письма родным, читала ответы, отвлекала от боли и тяжких воспоминаний разговорами. После окончания войны трудилась в Назаровской районной больнице, в больнице Енисейского пароходства. С 1977 по 1994 год была медсестрой в детском пульмонологическом отделении красноярской больницы № 20. Награждена девятью юбилейными медалями, званием «Почетный гражданин Красноярска».