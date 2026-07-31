В Борском районе угнанный автомобиль нашли с помощью беспилотника

В посёлке Неклюдово Борского района 26 июля был похищен автомобиль, принадлежавший гостье региона. По факту угона правоохранители возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 166 УК РФ (неправомерное завладение автотранспортом без цели хищения). Об этом сообщили в ГУ МВД по Нижегородской области.
Оперативники приступили к розыску машины незамедлительно. В ходе оперативно‑розыскных мероприятий удалось быстро установить подозреваемых — ими стали двое местных жителей (1996 и 2003 годов рождения), ранее не имевших судимостей.
Ключевую роль в обнаружении транспортного средства сыграло применение современных технических средств: сотрудники уголовного розыска совместно со специалистами ЦИТСиЗИ областного управления МВД задействовали беспилотный летательный аппарат. Уже на следующий день благодаря слаженным действиям правоохранителей автомобиль был найден в лесополосе.
Транспортное средство вернули законной владелице. Женщина выразила благодарность полицейским за оперативность и профессионализм. В отношении фигурантов уголовного дела избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
Полиция Нижегородской области призывает автовладельцев ответственно подходить к защите своих транспортных средств: использовать сигнализацию, механические блокираторы и иные средства, снижающие риск угона.
Ранее 1,4 млн рублей конфисковали у экс-сотрудницы матрасной фабрики под Нижним.