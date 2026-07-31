В Борском районе угнанный автомобиль нашли с помощью беспилотника

В посёлке Неклюдово Борского района 26 июля был похищен автомобиль, принадлежавший гостье региона. По факту угона правоохранители возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 166 УК РФ (неправомерное завладение автотранспортом без цели хищения). Об этом сообщили в ГУ МВД по Нижегородской области.