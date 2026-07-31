16 млн км проехали инкассаторы Волго-Вятского банка Сбербанка

«За кажущейся рутиной ежедневных маршрутов скрывается работа людей с безупречной выдержкой, которые проходят сложнейшее обучение и серьёзную психологическую подготовку. Инкассация — это не просто перевозка ценностей. Это колоссальная ответственность за безопасность средств тысяч клиентов. В этом году Сберу исполняется 185 лет, но безопасность и надёжность до сих пор остаются приоритетами нашей работы», — подчеркнул заместитель председателя Волго-Вятского банка Сбербанка Александр Калашников.