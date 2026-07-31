16 млн км проехали инкассаторы Волго-Вятского банка Сбербанка

Всероссийский день инкассатора отмечается 1 августа. Это профессиональный праздник для почти тысячи сотрудников инкассаторской службы Волго-Вятского банка Сбербанка.
Ежедневно на маршруты в девяти регионах выходят около трехсот инкассаторских бригад, которые обслуживают более 23,5 тысяч клиентов, около 8 тысяч устройств самообслуживания, а также офисы Сбера в сотнях городах и малых населенных пунктах.
За год сотрудники службы инкассации перевозят свыше 15 трлн рублей, преодолевая на специальных транспортных средствах более 16 млн километров.
В своей работе инкассаторы Сбера активно используют решения на базе искусственного интеллекта: умные камеры для автомобилей и специальные ИИ-агенты помогают снизить риски, обеспечивают безопасность на маршруте, контролируют здоровье сотрудников, а также оптимизируют логистику и своевременность оказания услуг.
Инкассаторы Сбера постоянно совершенствуют свои профессиональные навыки и принимают участие в соревнованиях, условия которых максимально приближены к реальной работе.
«За кажущейся рутиной ежедневных маршрутов скрывается работа людей с безупречной выдержкой, которые проходят сложнейшее обучение и серьёзную психологическую подготовку. Инкассация — это не просто перевозка ценностей. Это колоссальная ответственность за безопасность средств тысяч клиентов. В этом году Сберу исполняется 185 лет, но безопасность и надёжность до сих пор остаются приоритетами нашей работы», — подчеркнул заместитель председателя Волго-Вятского банка Сбербанка Александр Калашников.