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Жительница Нижнего Новгорода отметила 104‑й день рождения

София Михайловна родилась в Горьком в большой и музыкальной семье.

Жительница Нижнего Новгорода София Михайловна Симановская отметила свой 104-й день рождения. Об этом сообщил глава города Юрий Шалабаев в своем мессенджере, опубликовав теплые поздравления в адрес юбилярши.

София Михайловна родилась в Горьком в большой и музыкальной семье, где любили устраивать домашние концерты. В годы Великой Отечественной войны она помогала раненым в госпитале, а после Победы более 30 лет проработала на Горьковском автозаводе (ГАЗ).

Несмотря на солидный возраст, женщина сохраняет ясность ума, блестящую память и неиссякаемый оптимизм. Она с удовольствием читает наизусть стихи, исполняет любимые песни и остаётся главной опорой для своих близких. В этом, возможно, и есть секрет долголетия, который передается из поколения в поколение. Родители и бабушка Софии Михайловны прожили более 90 лет. Сама она воспитала сына, который подарил ей внучку, а сейчас в семье подрастает уже праправнук.

«Низкий поклон за труд, мудрость и жизнелюбие, которыми Вы так щедро делитесь с близкими. Крепкого здоровья, бодрости духа, и пусть каждый день будет наполнен теплом и заботой родных людей!» — написал Юрий Шалабаев.