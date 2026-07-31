Жительница Нижнего Новгорода отметила 104‑й день рождения

Несмотря на солидный возраст, женщина сохраняет ясность ума, блестящую память и неиссякаемый оптимизм. Она с удовольствием читает наизусть стихи, исполняет любимые песни и остаётся главной опорой для своих близких. В этом, возможно, и есть секрет долголетия, который передается из поколения в поколение. Родители и бабушка Софии Михайловны прожили более 90 лет. Сама она воспитала сына, который подарил ей внучку, а сейчас в семье подрастает уже праправнук.