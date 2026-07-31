Врач объяснила, почему сон на диване вреден для спины

«Главная проблема большинства диванов заключается в том, что они предназначены для сидения, а не для ежедневного сна. Нередко поверхность оказывается слишком мягкой, чрезмерно жесткой или имеет выраженные стыки между секциями. Во время сна позвоночник теряет физиологическую поддержку, мышцы не могут полноценно расслабиться, а нагрузка на межпозвонковые диски распределяется неравномерно», — пишет интернет-издание «Газета.ru», ссылаясь на ее слова.