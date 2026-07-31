Врач объяснила, почему сон на диване вреден для спины

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Диваны не предназначены для сна, так как на них позвоночник теряет физиологическую поддержку, а мышцы не могут полностью расслабиться, рассказала рефлексотерапевт «СМ-Клиника» Маргарита Павлова.
«Главная проблема большинства диванов заключается в том, что они предназначены для сидения, а не для ежедневного сна. Нередко поверхность оказывается слишком мягкой, чрезмерно жесткой или имеет выраженные стыки между секциями. Во время сна позвоночник теряет физиологическую поддержку, мышцы не могут полноценно расслабиться, а нагрузка на межпозвонковые диски распределяется неравномерно», — пишет интернет-издание «Газета.ru», ссылаясь на ее слова.
Отмечается, что после сна на диване человек может ощущать скованность в шее, боли в пояснице, напряжение в мышцах спины или плечевого пояса, а из-за этого, в свою очередь, повышается риск обострения уже имеющихся заболеваний позвоночника, появления хронической боли и нарушения осанки.
«При этом важно понимать, что у взрослого человека диван не способен сам по себе вызвать сколиоз, однако он вполне может способствовать развитию функциональных нарушений и усилению существующих проблем», — также сообщает «Газета.ru» со ссылкой на слова врача.
Как отметила эксперт, людям с остеохондрозом, межпозвонковыми грыжами, хронической болью в спине, а также детям и подросткам, у которых опорно-двигательный аппарат еще продолжает формироваться, нужно внимательнее относиться к качеству спального места.
Однако, если возможности заменить диван нет, стоит обратить внимание на его состояние: поверхность должна быть максимально ровной, без выраженных перепадов высоты и продавленных участков.
«Эпизодический сон на диване здоровому человеку, как правило, не навредит. Однако использовать его в качестве постоянной замены полноценной кровати не стоит. Для здоровья позвоночника важно, чтобы во время сна тело находилось в правильном положении, а мышцы и связки могли полноценно восстановиться», — заключила врач.