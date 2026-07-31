В Дагестане открыли инклюзивный корпус для маломобильных туристов

Модульный корпус спортивно-оздоровительного комплекса «Лотос» в Республике Дагестан построили с учетом потребностей маломобильных гостей, сообщили в администрации главы региона. Развитие такой инфраструктуры способствует достижению целей нацпроекта «Туризм и гостеприимство».
Отмечается, что для маломобильных гостей предназначен первый этаж здания. Корпус уже посетила бывшая паралимпийская спортсменка, двукратная чемпионка мира по паратхэквондо, мастер спорта по стрельбе из лука, соучредитель благотворительного фонда «Инвафон» и Северо-Кавказского сообщества инвалидов Сакинат Магомедова. По ее словам, там созданы необходимые условия для комфортного отдыха людей с ограниченными возможностями здоровья, включая пандус и удобное расположение комнат.
«Создание современных модульных средств размещения позволяет не только увеличить туристический потенциал региона, но и сделать путешествия по Дагестану более комфортными и доступными для людей с ограниченными возможностями здоровья. Развитие инклюзивной инфраструктуры способствует формированию современной туристической среды, в которой каждый путешественник может чувствовать себя комфортно и уверенно», — подчеркнули в сообщении.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.