Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Дагестане открыли инклюзивный корпус для маломобильных туристов

Одной из первых локацию посетила двукратная чемпионка мира по паратхэквондо Сакинат Магомедова.

Модульный корпус спортивно-оздоровительного комплекса «Лотос» в Республике Дагестан построили с учетом потребностей маломобильных гостей, сообщили в администрации главы региона. Развитие такой инфраструктуры способствует достижению целей нацпроекта «Туризм и гостеприимство».

Отмечается, что для маломобильных гостей предназначен первый этаж здания. Корпус уже посетила бывшая паралимпийская спортсменка, двукратная чемпионка мира по паратхэквондо, мастер спорта по стрельбе из лука, соучредитель благотворительного фонда «Инвафон» и Северо-Кавказского сообщества инвалидов Сакинат Магомедова. По ее словам, там созданы необходимые условия для комфортного отдыха людей с ограниченными возможностями здоровья, включая пандус и удобное расположение комнат.

«Создание современных модульных средств размещения позволяет не только увеличить туристический потенциал региона, но и сделать путешествия по Дагестану более комфортными и доступными для людей с ограниченными возможностями здоровья. Развитие инклюзивной инфраструктуры способствует формированию современной туристической среды, в которой каждый путешественник может чувствовать себя комфортно и уверенно», — подчеркнули в сообщении.

Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

Узнать больше по теме
Дагестан: регион России с богатой историей, красивой природой и уникальной культурой
Известный своей природной красотой, богатым культурным наследием и значительным историческим вкладом, Дагестан — горный край, расположенный на юге России. В материале рассказываем, что представляет собой Дагестан, объясняем его значение сегодня, а также перечисляем ключевые особенности и факты.
Читать дальше