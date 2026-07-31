В Дагестане открыли инклюзивный корпус для маломобильных туристов

«Создание современных модульных средств размещения позволяет не только увеличить туристический потенциал региона, но и сделать путешествия по Дагестану более комфортными и доступными для людей с ограниченными возможностями здоровья. Развитие инклюзивной инфраструктуры способствует формированию современной туристической среды, в которой каждый путешественник может чувствовать себя комфортно и уверенно», — подчеркнули в сообщении.